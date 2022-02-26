Сегодня ночью российские оккупанты совершили большое наступление на Киев. Врагу удалось высадить десант в Василькове, а некоторые диверсанты сумели проникнуть в город. ВСУ и территориальная оборона активно противодействуют врагу, бои продолжаются.

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Киев – эпицентр боев, столице угрожают диверсанты

Советник министра МВД Вадим Денисенко сообщил, что столица остается главным эпицентром активных боевых действий.

Главной угрозой являются диверсанты. Мы продлеваем комендантский час с 17 до 8 утра. Каждый, кто в это время выйдет без документов, может считаться диверсантом,

– сказал он.

Отметим, что масштабная атака не принесла врагу никакого результата. Благодаря храбрости ВСУ и территориальной обороны оккупанты не смогли захватить ни одного объекта.

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