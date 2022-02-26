Сьогодні уночі російські окупанти здійснили великий наступ на Київ. Ворогу вдалося висадити десант у Василькові, а деякі диверсанти зуміли проникнути у місто. ЗСУ та територіальна оборона активно протидіють ворогу, бої тривають.

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Київ – епіцентр боїв, столиці загрожують диверсанти

Радник міністра МВС Вадим Денисенко повідомив, що столиця залишається головним епіцентром активних бойових дій.

Головною загрозою є диверсанти. Ми продовжуємо комендантську годину з 17 до 8 ранку. Кожен, хто у цей час вийде без документів, може вважатися диверсантом,

– сказав він.

Зазначимо, що масштабна атака Києва не принесла ворогу жодного результату. Завдяки хоробрості ЗСУ та територіальної оборони окупанти не змогли захопити жодного об'єкта.

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