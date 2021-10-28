Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Он отметил, что город ощутил остановку нескольких кислородных заводов, но успели увеличить количество кислородных точек.

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"Это очень большая проблематика по обеспечению кислородом, но город Киев готовился к ухудшению эпидемиологической ситуации еще летом и увеличили количество реанимационных коек", – рассказал Рубан.

Для какой категории увеличили количество коек

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева, увеличили именно количество коек для детей, потому что именно они чаще начали распространять вирус.

"Мы сегодня находимся в эпидемии, когда движущей силой являются дети и подростки. Дельта возникает именно среди этой категории населения, и они являются самыми большими переносчиками этого заболевания, поэтому основной акцент делают на невакцинированных лицах, детях и подростках", – отметил Рубан.

Киев фактически готов к введению красной зоны,

– добавил он.

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