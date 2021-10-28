Про це в прямому ефірі 24 каналу голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. Він зазначив, що місто відчуло зупинку кількох кисневих заводів, але встигли збільшити кількість кисневих точок.

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"Це дуже велика проблематика із забезпечення киснем, але місто Київ готувалося до погіршення епідеміологічної ситуації ще влітку і збільшили кількість реанімаційних ліжок", – розповів Рубан.

Для якої категорії збільшили кількість ліжок

За словами голови Держпродспоживслужби Києва, збільшили саме кількість ліжок для дітей, бо саме вони частіше почали поширювати вірус.

"Ми сьогодні перебуваємо в епідемії, коли рушійною силою є діти та підлітки. Дельта виникає саме серед цієї категорії населення і вони є найбільшими переносниками цього захворювання, тому основний акцент роблять на невакцинованих особах, дітях та підлітках", – зазначив Рубан.

Київ фактично готовий до впровадження червоної зони,

– додав він.

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