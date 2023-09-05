Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, первый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году.

Смотрите также Заведения общественного питания Киева продлят время работы до 23:00, – Кличко

Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 километра.

Сейчас идет второй этап. Уже сделан капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции. Перевод магистрали выполняют от теплокамеры к теплокамере. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, 3 лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.

Киев активно готовится к отопительному сезону: смотрите видео

Киев готовится к зиме

Мэр Киева подчеркнул, что подготовка к зиме – сегодня главный приоритет для столичных властей.

Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода,

– отметил Кличко.

Мэр Киева проверил ход работ по перекладке крупнейшей теплосети / Фото Виталия Кличко

В этом году из городского бюджета направили более 1 миллиарда гривен на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных. Также идет оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.