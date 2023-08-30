Связано такое решение с сокращением комендантского часа в Киеве, состоявшегося еще в марте 2023 года. Она продолжается с 00:00 до 05:00.

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Заведения будут работать дольше

С 1 сентября заведения общепита в столице смогут официально работать на час дольше – до 23:00. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Ранее Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась с просьбой продлить разрешение на работу. Ограничение работы заведений до 22:00 было принято еще в то время, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас ее продлили на час – до 00:00.

Предприниматели встретились с властями Киева и объяснили целесообразность такого решения. Они уверены, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, а также поможет создать дополнительные рабочие места, увеличить поступления от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Ограничение в комендантский час

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице или в общественных местах без специального пропуска. Украинцы могут передвигаться по улице ночью для того, чтобы перейти к ближайшему укрытию. Ездить на автомобиле также запрещено.

Правоохранители и военные имеют право остановить находящегося на улице во время комендантского часа. Они могут попросить предоставить документы для установления личности. Во время проверки лицо предупреждают, что нельзя нарушать комендантский час.

Наземный транспорт в Киеве курсирует с 05:30 до 23:30, метрополитен – с 06:00 до 23:00, фуникулер – с 07:00 до 22:00. Все магазины и развлекательные заведения прекращают свою работу на время комендантской. Алкоголь в столице можно приобрести с 11:00 до 21:00.