Комендантский час необходим для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе, информирует 24 Канал. С 26 марта в Киеве сократили комендантский час. Ограничения в столице будут начинаться с 00.00, а не с 23.00.

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Как будут работать заведения

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице, быть в общественных местах, передвигаться пешком и транспортом без спецпропуска.

Магазины, аптеки и другие заведения во время комендантского часа закрыты. Заведения будут работать так, чтобы работники могли добраться домой до начала комендантского.

К слову, с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях Киева можно будет приобрести с 11:00 до 21:00.

Метро и общественный транспорт

Метрополитен с 26 марта работает с 06:00 до 23:00, то есть на час дольше, чем раньше.

Такая же ситуация с общественным транспортом. Он будет курсировать с 5:30 до 23:30. Работа фуникулера – с 7:00 до 22:00.

Комендантский час в областях Украины