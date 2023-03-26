Комендантська година необхідна для допомоги правоохоронцям та військовим забезпечувати безпеку та порядок у регіоні, передає 24 Канал. З 26 березня у Києві скоротили комендантську годину. Обмеження в столиці починатимуться з 00:00, а не з 23:00.

Важливо У Києві комендантську годину скорочують: які будуть зміни

Як працюватимуть заклади

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці, бути у громадських місцях, пересуватися пішки та транспортом без спецперепустки.

Магазини, аптеки та інші заклади під час комендантської години закриті. Заклади працюватимуть так, щоб працівники могли дістатися додому до початку комендантської.

До речі, з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах Києва можна буде придбати з 11:00 до 21:00.

Метро та громадський транспорт

Метрополітен з 26 березня працює з 06:00 до 23:00, тобто на годину довше, ніж раніше.

Така ж ситуація з громадським транспортом. Він курсуватиме із 5:30 до 23:30. Робота фунікулера — із 7:00 до 22:00.

Комендантська година у областях України