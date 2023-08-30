Пов'язано таке рішення зі скороченням комендантської години в Києві, що відбулася ще у березні 2023 року. Наразі вона триває з 00:00 до 05:00.

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Заклади працюватимуть довше

З 1 вересня заклади громадського харчування у столиці зможуть офіційно працювати на годину довше – до 23:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Раніше Національна ресторанна асоціація України звернулася з проханням продовжити дозвіл на роботу. Обмеження роботи закладів до 22:00 ухвалили ще в той час, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Наразі ж її продовжили на годину – до 00:00.

Підприємці зустрілися з владою Києва та пояснили доцільність такого рішення. Вони переконані, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, а також допоможе створити додаткові робочі місця, збільшити надходження від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Обмеження у комендантську годину

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці чи у громадських місцях без спеціальної перепустки. Українці можуть пересуватися вулицею вночі для того, щоб перейти до найближчого укриття. Їздити автомобілем також заборонено.

Правоохоронці та військові мають право зупинити особу, що перебуває на вулиці під час комендантської години. Вони можуть попросити надати документи для встановлення особистості. Під час перевірки особу попереджають про те, що не можна порушувати комендантську годину.

Наземний транспорт у Києві курсує з 05:30 до 23:30, метрополітен – із 06:00 до 23:00, фунікулер – із 07:00 до 22:00. Всі магазини та розважальні заклади припиняють свою роботу на час комендантської години. Алкоголь у столиці можливо придбати з 11:00 до 21:00.