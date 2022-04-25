В Киеве и области комендантский час отныне будет действовать с 22:00 до 5 утра. Это время ограничений передвижения было установлено ранее, но изменялось из-за усиленной опасности.

Читайте также Чернобаевка – 17: Арестович сообщил о еще одном успешном уничтожении российских сил

Правила комендантского часа

Гражданам напоминают – во время комендантского часа передвигаться пешком строжайше запрещено. Передвигаться по городу можно только транспортом и при наличии специального пропуска коменданта Киева.

Также жителям следует быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие.

Читайте также – Жданов прогнозирует остановку наступления оккупантов через неделю видео