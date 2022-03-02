Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также поблагодарил организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев.

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Жителям Бучи, которую разрушает и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание,

– написал Кличко.

В настоящее время критическая ситуация в городе Буча. Правительство создало координационный центр и делает все возможное, чтобы обеспечить население лекарствами, продуктами, водой и горючим.

Напомним, враг хочет создать проблемы с сигналом и сообщить, что Киев капитулировал. Владимир Зеленский и ВСУ сообщали: это фейк, украинский народ ведет активную борьбу против кафиров, вариант с капитуляцией не рассматривается.

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