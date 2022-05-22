Это подчеркнул Анджей Дуда во время выступления в Верховной Раде. Президент Польши прибыл в Киев 22 мая, сообщает 24 канал.

Кстати Вы – герои Украины, Польши, всего мира, – Дуда обратился к воинам ВСУ и защитникам Мариуполя

Выступление Дуды перед Верховной Радой Украины

Дуда подчеркнул, что украинцы борются с российскими захватчиками за безопасное будущее уже три месяца и за это время успели опровергнуть миф о "второй армии в мире", которой прогнозировали скорую победу.

Многие государства, многие эксперты, мировые СМИ предполагали, что это будет скорая и победоносная война России, что Киев упадет в течение трех дней. Но они не могли больше ошибиться: не упал ни через три дня, ни через 33 дня, ни через 53, ни через 83 дня. И не упадет! Я не имею здесь никакого сомнения,

– подчеркнул он.

Он напомнил, что Польша поддерживала Украину с первого дня вторжения и не теряла веру в Вооруженные Силы нашего государства. Когда почти все были убеждены в поражении Украины, польский посол остался в Киеве.

"Когда почти все считали, что Киев упадет, эвакуировали отсюда свои посольства, польский посол Бартош Цихоцкий остался в Киеве, был здесь во время бомбежек и атаки на Киев с вами", - отметил Дуда.

По его словам, Цихоцкий присутствует и на сегодняшнем заседании. Дуда выразил ему благодарность за достойное представление страны там, где это больше всего нужно.

Президент Польши добавил, что сейчас Украина показала всему миру, что она способна противостоять империальной России, которая не реализовала ни одной из своих стратегических целей и понесла безумные потери и продолжает нести убытки.

"Победное сражение за Киев, победное сражение за Харьков, героическая защита Мариуполя уже навсегда останутся на страницах истории… Это большой успех Украинского государства, это большой успех Вооруженных Сил Украины, это большой успех украинской власти, это ваш большой успех, всего Украинского народа", – подытожил он.

Обратите внимание. Во время выступления в Совете Дуда обратился в ВСУ , Нацгвардию, ТрО и героических защитников Мариуполя и назвал их героями не только Украины, но и Польши, Европы и всего мира.

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