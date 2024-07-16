Так, на Киевщине объявлено штормовое предупреждение. I уровень опасности, желтый.

Кстати На Львовщину идут сильные дожди и грозы: как долго будет непогода, в каких еще областях ее ждать

Непогода в Киеве и области

Так, в 16:49 Укргидрометцентр написал, что уже в ближайший час с сохранением до конца суток 16 июля в столице и области будет гроза.

Специалисты напоминают: во время грозы избегайте пребывания вблизи больших деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не паркуйте рядом с ними автотранспорт,

– отметили в КГГА.

Непогода на Киевщине / Инфографика Укргидрометцентра

При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви, – в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" 0442724018.

Когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям – 101 или 0444303713 ("Киевская служба спасения"). При травмировании людей немедленно звоните на 103.

В случае неисправности светофоров или дорожных знаков, обращайтесь по телефону 0503873542.