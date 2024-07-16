Так, на Київщині оголошено штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий.

До речі На Львівщину сунуть сильні дощі та грози: доки буде негода, у яких ще областях її чекати

Негода в Києві та області

Так, о 16:49 Укргідрометцентр написав, що вже в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 16 липня у столиці та області буде гроза.

Фахівці нагадують: під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч з ними автотранспорт,

– наголосили в КМДА.

Негода на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертайтеся до диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників – 101 або 0444303713 ("Київська служба порятунку"). При травмуванні людей негайно телефонуйте на 103.

У разі несправності світлофорів чи дорожніх знаків, звертайтеся за номером 0503873542.