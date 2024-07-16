Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Як довго вируватиме негода на Львівщині, передає 24 Канал.
Дізнайтеся більше В яких областях йтимуть дощі найближчими днями
У Львівській області пройдуть сильні дощі
У Львівській області оголосили штормове попередження. І рівень небезпечності, жовтий.
Ввечері зі збереженням до кінця доби 16 липня та вдень 17 липня місцями значні дощі. 17 липня грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду, град,
– заявили в регіональному центрі з гідрометеорології.
На Львівщині вируватиме негода / Інфографіка регіонального центру з гідрометеорології
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В яких областях прогнозують негоду
- Укргідрометцентр повідомив, що до кінця доби 16 липня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Одеській областях, вночі 17 липня на Волині грози, подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).
В яких областях прогнозують негоду / Скриншот з Укргідрометцентру
- До речі, Вінницька міськрада також писала, що в другій половині дня й до кінця доби 17 липня очікується гроза, місцями град діаметром від 6 до 19 міліметрів і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.
- До кінця доби 16 липня на Черкащині також прогнозують грози, а в окремих районах град 6 – 7 міліметрів і шквали.