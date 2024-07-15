Так, у вівторок, 16 липня знову пройдуть грози. Також очікується град.

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Негода у Львові

По території Львівської області 16 липня грози, вдень місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду, град,

– попередили синоптики.

Додали, що по Львову грози, вдень шквал 15 – 20 метрів на секунду, град. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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На Львівщині оголосили штормове попередження / Інфографіка регіонального центру з гідрометеорології

До речі, напередодні, за час негоди 14 – 15 липня, блискавка тричі влучала в контактну мережу у Львові. У міській раді уточнили, що найвідчутніше, третє, ураження блискавкою трамвайно-тролейбусного перетину сталося о 06:19 на перехресті проспектів Чорновола та Свободи (у напрямі до центру міста).