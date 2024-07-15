Коли й у яких областях пройдуть дощі та грози, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу Чи буде спека +50 градусів і коли в Україні нарешті похолодає: інтерв'ю з синоптикинею Птухою

Де литиме цього тижня

Експерт зазначив, що у вівторок, 16 липня, вночі на Північному Заході, вдень подекуди в північних і центральних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Також місцями град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі середи буде без істотних опадів. Вдень 17 липня в західних, центральних і місцями південних областях пройдуть локальні грозові дощі. Також місцями можливі град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду. На решті території України без опадів.

Далі, у четвер вночі на Заході та Півночі, вдень у центральних та південних регіонах короткочасні дощі та грози. Вдень подекуди можливі сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду.

У п'ятницю переважно без опадів. Тільки вдень у Карпатах і на Прикарпатті пройдуть грозові дощі. У суботу, 20 липня, вдень на Заході подекуди дощі з грозами.

Очікується, що в останній день тижня, 21 липня, збережеться нестійка погода з локальними дощами в західних областях. На решті території нашої держави буде без опадів.

До речі, синоптик зазначив, що цього тижня кількість опадів очікується незначною. Вони будуть випадати вкрай нерівномірно. А в лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки.

Ігор Кібальчич також писав, що внаслідок встановлення над Україною так званого "теплового купола", упродовж найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря. Зокрема, у центральних, південних і східних регіонах денні показники можуть досягти позначок +40 – +42, що на рівні абсолютних рекордів країни.

Дивіться також +57 на Хрещатику та +65 на Володимирській гірці: вимірювання температури в Києві шокує

Важливо! Експерт зауважив, що температура вимірюється у затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. А ось під прямими сонячними променями, в умовах міської забудови й асфальтного покриття фактична температура може перевищувати +50 – +60 градусів.