Когда и в каких областях пройдут дожди и грозы, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где будет лить на этой неделе

Эксперт отметил, что во вторник, 16 июля, ночью на Северо-Западе, днем местами в северных и центральных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Также местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью среды будет без существенных осадков. Днем 17 июля в западных, центральных и местами южных областях пройдут локальные грозовые дожди. Также местами возможны град и шквалы, 17 – 22 метров на секунду. На остальной территории Украины без осадков.

Далее, в четверг ночью на Западе и Севере, днем в центральных и южных регионах кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду.

В пятницу преимущественно без осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут грозовые дожди. В субботу, 20 июля, днем на Западе местами дожди с грозами.

Ожидается, что в последний день недели, 21 июля, сохранится неустойчивая погода с локальными дождями в западных областях. На остальной территории нашего государства будет без осадков.

Кстати, синоптик отметил, что на этой неделе количество осадков ожидается незначительным. Они будут выпадать крайне неравномерно. А в лесных экосистемах сохранится очень высокий уровень пожарной опасности.

Игорь Кибальчич также писал, что в результате установления над Украиной так называемого "теплового купола", в течение ближайших дней ожидается экстремально высокая температура воздуха. В частности, в центральных, южных и восточных регионах дневные показатели могут достичь отметок +40 – +42, что на уровне абсолютных рекордов страны.

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Важно! Эксперт отметил, что температура измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. А вот под прямыми солнечными лучами, в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может превышать +50 – +60 градусов.