Жара не отпускает Украину. И хотя синоптики прогнозируют дожди в ряде регионов, все равно в ближайшее время будет очень жарко.

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Почему в городах так жарко летом

На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов,

– говорится в материале.

Шокирующие температуры в Киеве до +65 / Фото "Містознавство"

В "Містознавство" объяснили: в городах очень жарко из-за плотной застройки. Она поглощает много тепла, а потом отдает его.

"Развитие города вызывает уничтожение зеленых насаждений, увеличение асфальтированных площадей и хаотичную застройку, что препятствует охлаждению ветрами. Это приводит к феномену "теплового острова", когда в городе ощутимо теплее, чем за его пределами", – рассказали в заметке.

Выход есть – следует вернуть растения в город. В тени деревьев и кустов прохладнее, трава отдает тепло меньше, чем асфальт, вертикальное озеленение и зеленые крыши уменьшают температуру зданий. А еще все растения охлаждают воздух, используя его тепло для испарения воды. Поэтому надо озеленять все улицы, а не надеяться, что парки помогут.

Это уже делают в разных странах, создавая зеленые коридоры и крыши-сады. Киев в 2022 году запустил программу #містоживихстін и передал сто ростков винограда районным администрациям. И результаты не заставили себя ждать.



Вертикальное озеленение в Киеве / Фото Дарницкая РГА

Однако приведенные фиксации сверхвысоких температур в столице наглядно доказывают, что в столице мало зелени.

В центре Киева возле цирка невозможно сидеть на новых лавочках / Фото "Містознавство"

Важно! Синоптик Наталья Птуха объяснила: температура, которая измеряется метеорологами, – это температура окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха. Ее измеряют на специально оборудованных метеоплощадках, удаленных от любых застроек. Поэтому нормально, если под прямыми солнечными лучами, например, на асфальте, значительно жарче, чем обещали в прогнозе.