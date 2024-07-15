Жара не отпускает Украину. И хотя синоптики прогнозируют дожди в ряде регионов, все равно в ближайшее время будет очень жарко.
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Почему в городах так жарко летом
На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов,
– говорится в материале.
Шокирующие температуры в Киеве до +65 / Фото "Містознавство"
В "Містознавство" объяснили: в городах очень жарко из-за плотной застройки. Она поглощает много тепла, а потом отдает его.
"Развитие города вызывает уничтожение зеленых насаждений, увеличение асфальтированных площадей и хаотичную застройку, что препятствует охлаждению ветрами. Это приводит к феномену "теплового острова", когда в городе ощутимо теплее, чем за его пределами", – рассказали в заметке.
Выход есть – следует вернуть растения в город. В тени деревьев и кустов прохладнее, трава отдает тепло меньше, чем асфальт, вертикальное озеленение и зеленые крыши уменьшают температуру зданий. А еще все растения охлаждают воздух, используя его тепло для испарения воды. Поэтому надо озеленять все улицы, а не надеяться, что парки помогут.
Это уже делают в разных странах, создавая зеленые коридоры и крыши-сады. Киев в 2022 году запустил программу #містоживихстін и передал сто ростков винограда районным администрациям. И результаты не заставили себя ждать.
Вертикальное озеленение в Киеве / Фото Дарницкая РГА
Однако приведенные фиксации сверхвысоких температур в столице наглядно доказывают, что в столице мало зелени.
В центре Киева возле цирка невозможно сидеть на новых лавочках / Фото "Містознавство"