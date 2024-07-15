Врачи дают советы, как пережить жару. Очень важно пить много воды и носить головные уборы.

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Прогноз погоды в Украине 16 июля

Синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой ночью +19...+24 градуса, в южной части до +27; днем будет сильная жара +35...+39 градусов.

В южных, большинстве восточных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара +40...+41; в западных областях +30...+34, местами сильная жара +35...+36 (в Карпатах ночью +16...+21, днем +25...+30 градусов).

Ночью в западных, днем и северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Погода в Киеве и столичном регионе

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура по области ночью +19...+24 градусов, днем сильная жара +35...+38; в Киеве ночью +22...+24, днем сильная жара +35...+37. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Предупреждение о пожарной опасности

16 – 18 июля в Украине (кроме большинства западных областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Пожарная опасность в Украине 16 июля / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +35...+37

Ужгород +32...+34

Львов +32...+33

Ивано-Франковск +32...+34

Тернополь +32...+34

Черновцы +34...+36

Хмельницкий +33...+35

Луцк +31...+33

Ровно +30...+32

Житомир +34...+36

Винница +37...+39

Одесса +37...+39

Николаев +37...+39

Херсон +37...+39

Симферополь +37...+39

Кропивницкий +37...+39

Черкассы +36...+38

Чернигов +34...+36

Сумы +33...+35

Полтава +36...+38

Днепр +37...+39

Запорожье +37...+39

Донецк +35...+37

Луганск +34...+36

Харьков +35...+37



Прогноз погоды в Украине на 16 июля / Укргидрометцентр