Лікарі дають поради, як пережити спеку. Дуже важливо пити багато води та носити головні убори.
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Прогноз погоди в Україні 16 липня
Синоптики прогнозують спекотну погоду з температурою вночі +19...+24 градуси, у південній частині до +27; вдень буде сильна спека +35...+39 градусів.
У південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека +40...+41; у західних областях +30...+34, місцями сильна спека +35...+36 (у Карпатах вночі +16...+21, вдень +25...+30 градусів).
Вночі у західних, вдень і північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Погода в Києві та столичному регіоні
Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура по області вночі +19...+24 градусів, удень сильна спека +35...+38; у Києві вночі +22...+24, вдень сильна спека +35...+37. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.
Попередження про пожежну небезпеку
16 – 18 липня в Україні (окрім більшості західних областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні 16 липня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +35...+37
- Ужгород +32...+34
- Львів +32...+33
- Івано-Франківськ +32...+34
- Тернопіль +32...+34
- Чернівці +34...+36
- Хмельницький +33...+35
- Луцьк +31...+33
- Рівне +30...+32
- Житомир +34...+36
- Вінниця +37...+39
- Одеса +37...+39
- Миколаїв +37...+39
- Херсон +37...+39
- Сімферополь +37...+39
- Кропивницький +37...+39
- Черкаси +36...+38
- Чернігів +34...+36
- Суми +33...+35
- Полтава +36...+38
- Дніпро +37...+39
- Запоріжжя +37...+39
- Донецьк +35...+37
- Луганськ +34...+36
- Харків +35...+37
Прогноз погоди в Україні на 16 липня / Укргідрометцентр