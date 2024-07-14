На жаль, на 15 липня прогноз невтішний – сонечко пектиме так само немилосердно. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону розповів, як військові дають раду зі спекою.
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Через спеку на фронті страждають і люди, і техніка
Зараз там понад +30 градусів, а то й усі +40.
На фронті дуже гаряче, як у прямому, так і в переносному значенні. Ворог активно проводить бойові дії, нашим захисникам дошкуляє аномальна спека,
– сказав Волошин.
Артилерія чи міномети, які й так нагрівалися від активного використання, зараз просто розпечені. Також нагріваються автомобілі.
Наші захисники долають спеку так само, як і цивільні: у місцях відпочинку п'ють прохолодну воду та обливаються нею.
На жаль, бойові дії не змістилися в нічний час, адже росіяни не припиняють наступати. За словами Волошина, на спеку вони не зважають і не дають оборонцям України повноцінно відпочити.