К сожалению, на 15 июля прогноз неутешительный – солнышко будет печь так же немилосердно. Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, как военные справляются с жарой.

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Из-за жары на фронте страдают и люди, и техника

Сейчас там более +30 градусов, а то и все +40.

На фронте очень горячо, как в прямом, так и в переносном смысле. Враг активно проводит боевые действия, наших защитников донимает аномальная жара,

– сказал Волошин.

Артиллерия или минометы, которые и так нагревались от активного использования, сейчас просто раскалены. Также нагреваются автомобили.

Наши защитники преодолевают жару так же, как и гражданские: в местах отдыха пьют прохладную воду и обливаются ею.

К сожалению, боевые действия не сместились в ночное время, ведь россияне не прекращают наступать. По словам Волошина, на жару они не обращают внимания и не дают защитникам Украины полноценно отдохнуть.

Важно! Нашим воинам нужны поддержка и крепкое плечо. Сейчас им трудно как никогда. Отправьте стоимость своего сегодняшнего кофе на ВСУ, даже 10 гривен пригодятся. У 24 Канала также есть актуальный сбор – деньги пойдут на мавики и экофлоу.