Где и когда именно ждать осадков в течение 15 – 21 июля, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды на неделю

Эксперт рассказал, что в результате установления над Украиной, так называемого "теплового купола", в течение ближайших дней ожидается экстремально высокая температура воздуха.

В центральных, южных и восточных регионах дневные показатели могут достичь отметок +40 – +42, что на уровне абсолютных рекордов страны. Количество осадков ожидается незначительным и выпадать они будут крайне неравномерно по территории. В лесных экосистемах сохранится очень высокий уровень пожарной опасности,

– подчеркнул Игорь Кибальчич.

Отметил, что в понедельник, 15 июля, местами на крайнем Западе, днем также на Севере локальные кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории страны будет сухо и жарко. Днем +33 – +38, впрочем, в центральных и южных регионах +36 – +41.

Во вторник ночью в северо-западной половине, днем местами в северных и центральных областях кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +19 – +24, днем +33 – +38, но в центральных и южных областях ночью +22 – +27, днем +37 – +42.

В среду, 17 июля, ночью будет без существенных осадков. Днем в западных, центральных и местами южных областях пройдут локальные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Ночью +19 – +24, днем +33 – +39. В центральных и южных областях ночью +22 – +27, днем +37 – +42.

Далее, в четверг, ночью в западных и северных, днем в центральных и южных областях кратковременные дожди и грозы. Также день местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью +17 – +22, днем +28 – +33. Однако, в центральных, южных и восточных областях ночью +22 – +27, днем +37 – +42 градуса.

В пятницу, 19 июля, преимущественно без осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье грозовые дожди. Ночью +17 – +22, днем +28 – +33. В южных и юго-восточных областях ночью +20 – +25, днем +33 – +38.

В субботу также преимущественно без осадков. Лишь днем на Западе местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью +16 – +21, днем +29 – +34, впрочем, на Юге до +37 градусов.

В последний день недели, 21 июля, неустойчивая погода с локальными дождями сохранится в западных областях. На остальной части Украины – без осадков. Ночью +18 – +23, днем +33 – +38 градусов.