Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

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"Общался с Артемом Семенихиным, мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. А также материалы для остекления, некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, который раскритиковал власть из-за того, что забрала у громад НДФЛ.

Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военный" НДФЛ, и "силовой" придумало). А теперь громады, в частности прифронтовые, вынуждены своими силами и практически без средств обеспечивать свое выживание,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения.

"Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали деньги из местных бюджетов", – сказал мэр Конотопа.