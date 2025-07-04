Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Киеве опасные метеорологические явления

Так, во второй половине дня 04 июля с удержанием ночью 05 июля в Киеве и столице будут грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.