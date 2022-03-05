О том, что системы Starlink уже в Киеве, в сети сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он также опубликовал фото с ними.
Читайте также Не Украина: ряд правительств попросили Илона Маска заблокировать российские источники новостей
Киев получил системы Starlink
Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. Два предоставило Минцифры. О 10 мы с Владимиром (братом Виталия Кличко – 24 канал) договорились с международными партнерами и друзьями,
– сообщил мэр Киева.
Он добавил, что Statlink будет работать для помощи в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.
Кстати, первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink Украина получила 1 марта.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!