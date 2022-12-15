Кроме того, спецтехника пригодится для восстановления и поддержания теплоснабжения киевлянам. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К теме Наша цель – чтобы эта зима стала последней для России: Кличко об энергетическом терроре Путина

По программе международной технической помощи USAID, Проект энергетической безопасности предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов, сообщает Виталий Кличко.

Как новые экскаваторы помогут Киеву

Новые экскаваторы-погрузчики JCB помогут аварийщикам оперативно устранять повреждения теплосетей и восстанавливать теплоснабжение киевлянам. Они уже доставлены в столицу и в ближайшее время будут задействованы в работе.

"В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Ежедневно они устраняют 30 - 40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит ускорит выполнение аварийных работ", - отмечает Кличко.

Кто получил дизельные генераторы от USAID

Дизельные генераторы, предоставленные USAID, передали на:

котельные,

теплоэлектроцентрали,

станции теплоснабжения,

а также для нужд диспетчеризации и связи.

Это те объекты, которые важно обеспечить независимыми источниками питания. С помощью генераторов удастся уменьшить перерывы в снабжении тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" в случае длительного отсутствия электроснабжения, - подчеркнул Кличко.

По словам Виталия Кличко, столичные власти стремятся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего снабдили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян при отключении электричества.