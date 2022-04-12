Это касается и религиозных лидеров. Так, Международная делегация религиозных лидеров посетит Украину в знак солидарности с пострадавшими.

Главное Обстрелы Хмельницкой области и 10 тысяч убитых украинцев в Мариуполе: основное за 48 день войны

Киев посетит международная делегация религиозных лидеров

Ожидается, что группа прибудет в столицу во вторник. Делегация планирует встретиться с теми, кто бежал с востока Украины в Черновцы.

В состав войдут монахи, мусульманские священнослужители, буддистские и индуистские религиозные лидеры и бывший архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс.

Есть "уважительные аргументы" относительно исключения Российской православной церкви из Мирового совета церквей из-за ее неспособности осудить убийство невинных людей,

– сказал Уильямс.

Отмечается, что Папа Франциск благословил визит. Он добавил, что сейчас не время молчать – нужно требовать положить конец этому.