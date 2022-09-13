Конечно, не обошлось без манипуляций и подмены понятий. Позицию кремля озвучил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передают росСМИ.

Важно У Зеленского презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины

По его словам, проект "гарантий безопасности", представленный в Киеве, направлен якобы на эскалацию конфликта.

Проект "Киевского соглашения по безопасности" – это о том, как Западу продолжить дальше противостояние с россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены только на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации,

– сказал Слуцкий.

Интересно, что он не указал, что "текущую ситуацию" – то есть войну – развязала именно россия, а не Украина или Запад. Также в кремле возмутились, что Украина будет увеличивать свою обороноспособность. Ведь с таким соседом как россия, по-другому и быть не может.

В то же время страна-агрессор, очевидно, хочет иметь полную монополию на все оружие. Так что в кремле пожаловалась, что накачка Украины западными вооружениями якобы позволит украинцам "бомбить Донбасс".

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

В Офисе Президента 13 сентября презентовали свои рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Они не должны заменить стремление Киева вступить в НАТО. В рекомендациях призывают создать Киевский договор безопасности, который должен объединить Украину и государства-гаранты. Ожидается, что основная группа союзников примет обязательства по поддержке ВСУ, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Ермак подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины не должно быть заменой вступления в НАТО — оно должно быть средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится.

Что предусматривают рекомендации

Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого ей нужны ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям россии. Для этого требуются многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и другую оборонную поддержку под эгидой ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа под названием "Киевский договор безопасности".

Договор объединит основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Пакет гарантий должен содержать как меры предосторожности — военные, финансовые, инфраструктурные, технические, информационные — во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина продолжает стремиться к членству в НАТО и ЕС. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины.

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