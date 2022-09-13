Звісно, не обійшлося без маніпуляцій та підміни понять. Позицію кремля озвучив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передають росЗМІ.

Важливо У Зеленського презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України

За його словами, проєкт "гарантій безпеки", представлений у Києві, спрямований нібито на ескалацію конфлікту.

Проєкт "Київської угоди з безпеки" – це про те, як Заходу продовжити далі протистояння з росією на українському плацдармі. Усі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації,

– сказав Слуцький.

Цікаво, що він не вказав, що "поточну ситуацію" – тобто війну – розв'язала саме росія, а не України чи Захід. Також у кремлі обурилися тим, що Україна збільшуватиме свою обороноздатність. Адже з таким сусідом як росія, по-іншому і бути не може.

Водночас країна-агресорка очевидно хоче мати повну монополію на всю зброю. Тож у кремлі поскаржилася, що накачування України західними озброєннями нібито дозволить українцям "бомбити Донбас".

Що відомо про гарантії безпеки для України

В Офісі Президента 13 вересня презентували свої рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Вони не мають замінити прагнення Києва вступити до НАТО. У рекомендаціях закликають створити Київський безпековий договір, який має об'єднати Україну та держави-гаранти. Очікується, що основна група союзників візьме зобов'язання щодо підтримки ЗСУ, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

Єрмак наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України не має бути заміною вступу до НАТО — вона має бути засобом забезпечення безпеки, доки цей вступ не відбудеться.

Що передбачають рекомендації

Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього їй потрібні ресурси на утримання потужної армії, здатної протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням рф. Для цього потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабоване передавання зброї та інша оборонна підтримка під егідою ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в межах спільного документа під назвою "Київський безпековий договір".

Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій має містити як запобіжні заходи — військові, фінансові, інфраструктурні, технічні, інформаційні — для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно в разі нового зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Україна продовжує прагнути членства до НАТО та ЄС. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України.

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