Защитники продолжают уничтожать диверсионные группы, которые, к сожалению, еще есть в городе.

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Несколько ДРГ взяли в плен

Ночью в Киеве снова были столкновения и перестрелки. Кличко рассказал, что наши бойцы, в том числе из теробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы,

– подчеркнул мэр.