Кличко сообщил, что защитники города продолжают выявлять и обезвреживать диверсионные группы. К сожалению, они до сих пор есть в Киеве.
Заметьте Киев живет в условиях военного положения: мародеров будут обезвреживать без предупреждения, – Кличко
Мэр рассказал, что в ночь на 28 февраля в городе снова были столкновения и перестрелки. Город держит оборону.
Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки возле стратегических предприятий и учреждений,
– заявил Кличко.
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