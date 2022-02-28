Кличко сообщил, что защитники города продолжают выявлять и обезвреживать диверсионные группы. К сожалению, они до сих пор есть в Киеве.

Заметьте Киев живет в условиях военного положения: мародеров будут обезвреживать без предупреждения, – Кличко

Мэр рассказал, что в ночь на 28 февраля в городе снова были столкновения и перестрелки. Город держит оборону.

Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки возле стратегических предприятий и учреждений,

– заявил Кличко.

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