Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что с диверсантами и мародерами будут разбираться жестоко и на месте.

Внимание Киев продолжает держать оборону, ДРГ до сих пор есть, – Кличко

Мародеров по законам военного времени будут обезвреживать без предупреждения,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Но призвал киевлян сообщать стражам порядка и военным, если заметили подозрительных людей.

Мы должны сплотиться, как никогда. Дать отпор и провокациям в городе, и отпор этой орде, – добавил Кличко!

Друзья! Дорогие киевляне!

Киев продолжает держать оборону. Наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых есть в городе.

Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки возле стратегических предприятий и учреждений.

Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в частности из теробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.

Напомню, именно ради безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие.