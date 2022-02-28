Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що з диверсантами та мародерами розбиратимуться жорстоко і на місці.

Увага Київ продовжує тримати оборону, ДРГ досі є, – Кличко

Мародерів за законами воєнного часу будуть знешкоджувати без попередження,

– наголосив Віталій Кличко.

Та закликав киян повідомляти правоохоронців та військових, якщо помітили підозрілих людей.

Ми повинні згуртуватись, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті, і відсіч цій орді, – додав Кличко!

Текст звернення Кличка

Друзі! Дорогі кияни!



Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті.



Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ.



Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Нащі бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп.



Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття.