Кличко повідомив, що захисники міста продовжують виявляти та знешкоджувати диверсійні групи. На жаль, вони досі є у Києві.

Зауважте Київ живе в умовах воєнного стану: мародерів будуть знешкоджувати без попередження, – Кличко

Мер розповів, що у ніч на 28 лютого у місті знову були зіткнення та перестрілки. Місто тримає оборону.

Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ,

– заявив Кличко.

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