Об этом лидер "Удара" и мэр столицы Виталий Кличко заявил во время срочного брифинга 27 февраля. Видео он выложил на официальной странице в фейсбуке.

"Киев продолжает держать оборону"

"Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и терроборона продолжают обнаруживать и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", – сообщил Кличко.

Он напомнил, что для безопасности киевлянам не следует выходить на улицы без надобности, а только следовать в укрытия.

Россия обстреливает жилые кварталы столицы Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине! В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли 9 мирных жителей, среди них один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов терробороны. Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант,

– сказал лидер "Удара".

В столице создают гуманитарный штаб для помощи киевлянам

"В целом ситуация в городе сейчас контролируема. Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт не ездит. Метро – тоже. Подземные станции метро работают как укрытие для людей. Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам", – подчеркнул. Кличко.

Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время будут обнародованы контакты для сбора помощи и волонтеров. А также – информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь,

– объяснил он.

Кличко поблагодарил всех, кто прилагает усилия для победы над врагом

"Военные, полиция и нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город", – подчеркнул Кличко.

Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. В итоге мы выстоим! Понимаем, что победа будет, но будет только в борьбе! Будет победа, потому что с нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость! С нами Украина! Слава Украине! И слава каждому, кто небезразличен, кто защищает Родину,

– отметил мэр Киева.

Также он сообщил, что больницы столицы работают в режиме военного времени и принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят скорые.

На сегодня центры переливания крови снабжены компонентами крови

Относительно потребности в донорской крови. Центры переливания крови обеспечены. Но есть "наибольшая потребность – в донорах с отрицательным резусом".