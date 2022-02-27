Про це лідер "УДАРу" та мер столиці Віталій Кличко заявив під час термінового брифінгу 27 лютого. Відео він виклав на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Київ продовжує тримати оборону"

"Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та тероборона продовжують виявляти й знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", – повідомив Кличко.

Він нагадав, що для безпеки киянам не слід виходити на вулиці без потреби, лише слідувати в укриття.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців у всій Украіні! У Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, серед них одна дитина. 4 невідомих особи та 18 військових і бійців тероборони. Поранені 106 людей Із них 47 цивільних. Зокрема троє дітей. В тому числі 17-річний курсант,

– сказав лідер "УДАРу".

У столиці створюють гуманітарний штаб для допомоги киянам

"У цілому ситуація в місті зараз контрольована. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить. Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей. Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують", – наголосив Кличко.

Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги й волонтерів. А також – інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога,

– пояснив він.

Кличко подякував усім, хто докладає зусиль для перемоги над ворогом

"Військові, поліція і нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто", – наголосив Кличко.

Я вдячний всім киянам, бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть в цій ситуації, аби Київ вистояв. Разом ми вистоїмо! Розуміємо: перемога буде, але буде тільки в боротьбі! Буде перемога тому, що з нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість! З нами Україна! Слава Україні! І слава кожному, хто небайдужий, хто захищає Батьківщину,

– зазначив мер Києва.

Також він повідомив, що лікарні столиці працюють в режимі військового часу і приймають як тих, хто сам звертається за екстренною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі.

На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові

Щодо потреби у донорській крові. Центри переливання крові забезпечені. Але є "найбільша потреба – в донорах з негативним резусом".

Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором. Після закінчення комендантської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12,

– сказав лідер "УДАРу".