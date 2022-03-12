Оккупанты не оставляют попыток прорваться в Киев. Так что столица Украины продолжает работать над своей обороной.

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Киевлян призывают прислушаться к военным на блокпостах

В КГГА отмечают, что совместно с военными и территориальной обороной работают над укреплением города. На дорогах столицы появляются новые блокпосты.

Блокпосты нужны для нашей безопасности! Поэтому относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно,

– подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что правильное реагирование на просьбу военных позволит избежать возможных конфликтных ситуаций.

Кроме того, киевлян настоятельно просят не покидать свои дома без необходимости. Как только горожане слышат сигнал о воздушной тревоге, им необходимо сразу же отправляться к ближайшему укрытию.

Отметим, что утром в Киевской области в результате обстрела горел склад хранения замороженной продукции. В ГСЧС сообщили, что около 03:50 оккупанты атаковали село Квитневое Броварского района.

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Текст публикации КГГА

Киев продолжает усиливать оборону: жителей просят выполнять требования военных на блокпостах.

Город продолжает вместе с военными и терробороной работать над укреплением Киева. В частности, на дорогах устанавливаются блокпосты.

"Блокпосты нужны для нашей безопасности! Поэтому относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций", – призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Жителей города призывают не выходить из дома без необходимости, а в случае сигнала о воздушной тревоге перемещаться в укрытие.