Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.

Важно Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев

Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о "промышленном безвизе". Уже на следующем саммите "Украина – ЕС" мы стремимся подписать это соглашение,

– сказал Зеленский.

Кроме того, ведут диалог о совместном зеленом курсе и другом сотрудничестве.

Что такое "промышленный безвиз"? Соглашение будет предусматривать признание соблюдения ЕС и принятие групп украинских промышленных товаров. Это обеспечит совершенно новые возможности экспорта для украинского бизнеса. Кроме того, такой "безвиз" значительно упрощает доступ бизнеса к рынкам ЕС.

Соглашение об общем авиационном пространстве