Президент заговорив про оновлення митних тарифів та поглиблення зони вільної та всеохопної торгівлі.
Важливо Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір
Впевнений, є рух до дуже важливої для України угоди про "промисловий безвіз". Вже на наступному саміті "Україна – ЄС" ми прагнемо підписати цю угоду,
– сказав Зеленський.
Крім того, ведуть діалог про спільний зелений курс та іншу співпрацю.
Що таке "промисловий безвіз"?Угода передбачатиме визнання дотримання ЄС та прийняття груп українських промислових товарів. Це забезпечить абсолютно нові можливості експорту для українського бізнесу. Крім того, такий "безвіз" значно спрощує доступ бізнесу до ринків ЄС.
Угода про спільний авіаційний простір
- Важливим результатом саміту є підписання угоди про спільний авіаційний простір. Відповідно до домовленості, будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.
- Європейські перевізники тепер зможуть літати на внутрішніх українських рейсах.
- Розраховують, що угода збільшить кількість мандрівників, а також покращить туристичну привабливість України.