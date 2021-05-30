Девочку решили транспортировать бортом санавиации после консультации с киевскими специалистами. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Девочку 3 лет 30 мая из КНП "Запорожская областная клиническая детская больница" транспортировали в Национальную специализированную детскую больницу "Охматдет", что в столице,

– говорится в сообщении.

У ребенка диагностировали острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких, которые не выполняют свою функцию.

Столичные медики с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации искусственно насытили кровь кислородом вне организма. Они в дальнейшем будут лечить девочку.

В Киев самолетом из Запорожья доставили 3-летнюю девочку / Фото ГСЧС