Дівчинку вирішили транспортувати бортом санавіації після консультації з київськими фахівцями. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Дівчинку 3 років 30 травня з КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" транспортували до Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит", що у столиці,

– йдеться у повідомленні.

У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію.

Столичні медики за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації штучно насичили кров киснем поза організмом. Вони надалі лікуватимуть дівчинку.

У Київ літаком зі Запоріжжя транспортували 3-річну дівчинку / Фото ДСНС