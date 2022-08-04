Об этом написал политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

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"Украина просела в свежем рейтинге S&P Global Ratings в "СС". К сожалению, это ожидаемо в нынешних условиях. Однако показатель столицы определили как "ССС+". То есть город способен выполнять свои долговые обязательства. И это дает основания для оптимизма." Это значит, что у Кличко, даже в условиях войны, справляются с обслуживанием долгов города. А значит, столица может рассчитывать на финансовую поддержку международных структур", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что репутация столицы в отношениях с международными партнерами поможет другим общинам получить помощь после войны. "Почему это хорошая новость для всей страны? Потому что в послевоенном восстановлении страны наши международные партнеры будут играть ключевую роль. Без инвестиций и заимствований, на восстановление уничтоженной россиянами инфраструктуры уйдут десятки лет. И сегодня киевские власти создают прецедент, который поможет большим и маленьким украинским общинам" получить поддержку после завершения боевых действий. Это действительно придает немного уверенности", – подытожил эксперт.

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