Про це написав політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Україна просіла у свіжому рейтингу S&P Global Ratings до "СС". На жаль, це очікувано в нинішніх умовах. Проте показник столиці визначили як "ССС+". Тобто місто здатне виконувати свої боргові зобов'язання. І це дає підстави для оптимізму. Це означає, що у Кличка, навіть в умовах війни, справляються з обслуговуванням боргів міста. А значить, столиця може розраховувати на фінансову підтримку міжнародних структур", – написав Голобуцький.

Він зазначив, що репутація столиці у стосунках з міжнародними партнерами допоможе іншим громадам отримати допомогу після війни. "Чому це хороша новина для всієї країни? Тому що у повоєнному відновленні країни наші міжнародні партнери гратимуть ключову роль. Без інвестицій і запозичень, на відбудову знищеної росіянами інфраструктури підуть десятки років. І сьогодні київська влада створює прецедент, який допоможе великим і маленьким українським громадам отримати підтримку після завершення бойових дій. Це справді додає трохи впевненості", – підсумував експерт.

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