Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Resonance. Напомним, что ранее эксперты назвали самые дорогие города для жизни.

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Киев почетно признали лучшим городом мира

Так, эксперты обнародовали рейтинг "Топ 100 лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий". Первое место занял Лондон, а после него в список попали Париж, Нью-Йорк и другие.

Относительно Киева эксперты заявили, что столица Украины – маяк мужества и стойкости против российского агрессора.

Киев – крупный деловой центр Украины. Жилой фонд города представлен многоквартирными домами и современными жилыми комплексами. Транспортная инфраструктура – это развитая система метро и автобусы, троллейбусы и трамваи. Город богат достопримечательностями,

– написали о столице.

Символом Киева назвали Киево-Печерскую лавру. А главное достижение столицы – это дух, который не смогли сломать российские оккупанты.

"Мужественный украинский народ превратил российский план "Киев за три дня" в длительную и вовсе не победную войну для России", – отметили эксперты.

Постпред Украины Сергей Кислица отреагировал на это:

Киев признан лучшим городом мира в 2023 году. Я так тронут. Далее следует Лондон (люблю этот город и полон зависти), Париж и Нью-Йорк,

– написал он.

Киев занял второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом

Летом 2022 года Киев стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом. Выше в рейтинге только столица Чили Сантьяго.

Плохой уровень загрязнения воздуха специалисты характеризовали как "нездоровый." Самый грязный воздух наблюдали на Оболони и Левом берегу.

Отметим, что в рейтинге самого грязного воздуха Киев обошел даже индийские города.