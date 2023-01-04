Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance. Нагадаємо, що раніше експерти назвали найдорожчі міста для життя.

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Київ почесно визнали найкращим містом світу

Так, експерти оприлюднили рейтинг "Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей". Перше місце посів Лондон, а після нього до списку потрапили Париж, Нью-Йорк та інші.

Стосовно Києва експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки,

– написали про столицю.

Символом Києва назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти.

"Мужній український народ перетворив російський план "Київ за три дні" на довготривалу та зовсім не переможну війну для Росії", – зазначили експерти.

Постпред України Сергій Кислиця відреагував на це:

Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Я так зворушений. Далі йде Лондон (люблю це місто та сповнений заздрості), Париж та Нью-Йорк,

– написав він.

Київ посів друге місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям

Влітку 2022 року Київ став другим містом у світі з найбруднішим повітрям. Вище у рейтингу лише столиця Чилі Сантьяго.

Поганий рівень забруднення повітря фахівці характеризували як "нездоровий." Найбрудніше повітря спостерігали на Оболоні та Лівому березі.

Зазначимо, що у рейтингу найбруднішого повітря Київ обійшов навіть індійські міста.