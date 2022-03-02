В видеообращении мэр Киева отметил, что враг продолжает стягивать свою технику в столицу. Но это не значит, что горожане не будут биться за свой родной город.

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Кличко подчеркнул, что все будут биться за Киев

Глава города подчеркнул, что вражеская техника подтягивается в Киев. Да, ночью обстреливали Белую Церковь и Ирпень, продолжаются бои в Гостомеле, Буче, Ирпене. И все это означает, что киевляне должны готовиться и защищать свой город.

Киев стоит и будет стоять. И мы будем сражаться,

– подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что киевлянам нужно не терять выдержку, а также не верить дезинформации, ведь враг распространяет много лжи. Мэр города подчеркнул, что сейчас особенно важно доверять только официальным ресурсам.

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