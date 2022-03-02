Утром 2 марта в Киеве открылись магазины и аптеки, работает транспорт и гуманитарный штаб – там, где это возможно.
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Главное о ситуации в Киеве
- Город постоянно продолжает готовиться к обороне. Возводятся фортификационные сооружения, чтобы дать отпор русским захватчикам.
- В столице работает гуманитарный штаб, обеспечивающий медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости.
- Ранее в Киевской области создали координационный колцентр для оказания гуманитарной помощи местному населению.
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