Утром 2 марта в Киеве открылись магазины и аптеки, работает транспорт и гуманитарный штаб – там, где это возможно.

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Главное о ситуации в Киеве

Город постоянно продолжает готовиться к обороне. Возводятся фортификационные сооружения, чтобы дать отпор русским захватчикам.

В столице работает гуманитарный штаб, обеспечивающий медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости.

Ранее в Киевской области создали координационный колцентр для оказания гуманитарной помощи местному населению.

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