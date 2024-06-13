Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

Смотрите также Виталий Кличко присоединился к дискуссиям на Международной конференции по восстановлению Украины

Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 миллиард гривен. Из них 800 миллионов – по городской программе "Защитник Киева", остальное – на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, в этом году на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 миллиардов гривен. То есть уже в общей сложности 7,5 миллиардов,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным, Киев привлекает благотворительную помощь – дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на поддержку ВСУ 10% своего бюджета – более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.